SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 18vom 15.09.2025
44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

In Cabot Cove treiben sich zwei Fremde herum: Leo Fender und Julia Harris. Letztere versucht, einen Mord aufzuklären, für den ihr mittlerweile verstorbener Vater verantwortlich gemacht wurde. Insbesondere Evan Rafferty, dem Besitzer eines Computerladens, gehen Julias Recherchen gegen den Strich. Als der mysteriöse Leo Fender ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht zunächst auf Julia.

