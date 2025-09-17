Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 21vom 17.09.2025
44 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12

In Cabot Cove findet ein Jahrmarkt statt. Auch der Magier Carl Dormer, ein alter Freund Jessicas, ist mit von der Partie. Jessica, Sheriff Metzger und Dr. Hazlett zählen zu den Ehrengästen - hinter der Bühne präsentiert ihnen Carl einige besondere Zaubertricks. Als Jessica wieder zu Hause ist, erfährt sie, dass Carls Leiche auf einem Karussell gefunden wurde. Es stellt sich die Frage, wer den Magier lieber tot als lebendig sehen wollte?

