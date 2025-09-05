Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Das seltsame Borbey-Haus

SAT.1 GOLDStaffel 10Folge 3vom 05.09.2025
Das seltsame Borbey-Haus

Das seltsame Borbey-HausJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 3: Das seltsame Borbey-Haus

44 Min.Folge vom 05.09.2025Ab 12

In Cabot Cove geschehen seltsame Dinge: Gräber werden geschändet, Hände von Leichen ragen aus der Erde, und der neue Besitzer des Borbey-Hauses Lawrence Baker verlässt nur nach Einbruch der Dunkelheit sein Haus. Jessica lässt das alles kalt, sie hat Ärger mit dem Handwerker Mr. Wetherby, der ihre Küche renovieren soll. Als Baker mit einem Pfahl im Herzen aufgefunden wird, kursieren wilde Gerüchte, dass er ein Vampir war. Doch Jessica ist bald dem wahren Täter auf der Spur ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen