Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Albträume werden wahr
44 Min.Ab 12
Louise Henderson, eine begabte Tennisspielerin aus Cabot Cove, hat nach wie vor damit zu kämpfen, dass sie als Kleinkind mit ansehen musste, wie ihre Mutter ermordet wurde. Sie ist in therapeutischer Behandlung und macht gute Fortschritte, als erst ihr Therapeut und wenig später ihr Vater ermordet werden. Louises Freund Jamie Carlson gilt als Tatverdächtiger, doch Jessica glaubt an seine Unschuld ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH