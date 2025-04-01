Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Ein Akt der Verzweiflung
46 Min.Ab 12
Jimmy Neiman, Jessicas Friseur, hat es inzwischen zum High Society-Haarkünstler in New York gebracht. Bei einem Besuch erfährt die Schriftstellerin, dass Jimmy gemeinsam mit dem angeblich wohlhabenden Ralph Stafford eine Friseurladenkette gründen möchte. Als Ralph ermordet aufgefunden wird, gerät Jimmy ins Visier der Ermittler. Jessica zweifelt an der Schuld des Friseurs und beginnt, nachzuforschen. Schon bald ergibt sich eine heiße Spur ...
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
