Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Anonym

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 10
Anonym

AnonymJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 10: Anonym

46 Min.Ab 12

Nachdem die junge Beverly Gareth tödlich in ihrer eigenen Badewanne verunglückt ist, wird der kleine Ort Cabot Cove von einer Flut anonymer Briefe überschwemmt, in denen die Einwohner sich gegenseitig verschiedener Schandtaten bezichtigen. Kurz darauf findet man eine Frau erhängt in ihrem Garten, und nun bricht Chaos aus, zumal der erfahrene Sheriff Amos kurz zuvor sein Amt an den jüngeren Harry Pierce übergeben hat. Der ist dankbar für Jessicas kriminalistische Unterstützung ...

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen