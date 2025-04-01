Mord ist ihr Hobby
Folge 11: Der Fluch des Goldes
46 Min.Ab 12
Jessica erhält von dem Archäologen Dr. Seth Hazlett eine Einladung zu einer Exkursion. Bei einer Ausgrabung will die Hobbydetektivin für ihren neuen Krimi recherchieren, doch schon nach kurzer Zeit wird ihr Interesse auf etwas ganz anderes gelenkt: Sie merkt, dass der Sponsor der Ausgrabung, Gideon Armstrong, und dessen Frau Cynthia auf die Entdeckung einer legendären Stadt aus Gold aus sind. Als die Leiche eines Indianers gefunden wird, gerät Armstrong unter Mordverdacht ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH