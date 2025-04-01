Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Mord nach Maß
Jessica ist als Geschworene bei einem Gerichtstermin. Angeklagt ist Mark Reynolds, der nach einem Autounfall traumatisiert in eine Kneipe getaumelt sein und dort eine Frau namens Becky um Hilfe gebeten haben soll. Sie soll ihn mit nach Hause genommen haben, wo er von ihrem Mann angegriffen wurde und ihn daraufhin in Notwehr erschlug. Unterdessen starb seine Frau, die ebenfalls im Unfallwagen war, im Krankenhaus. Jessica ist überzeugt, dass Mark und Becky sich bereits kannten ...
Mord ist ihr Hobby
