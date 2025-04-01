Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Kunst, Geld und Mord
46 Min.Ab 12
Jessica verbringt einige Tage bei einem alten Freund. In dem Haus von Lloyd leben auch dessen Töchter Julia und Sabrina und sein Schwiegersohn. Als Julia eines Morgens erdrosselt im Salon des Hauses aufgefunden wird, wird Lloyd dafür verantwortlich gemacht. Doch Jessica steckt schon voller Eifer in den Ermittlungen - bis sie herausfindet, dass Donald und Sabrina ein Paar waren, bevor er Julia heiratete ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH