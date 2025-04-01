Nicht vergangen, nicht vergessenJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 3: Nicht vergangen, nicht vergessen
46 Min.Ab 6
Lieutenant Kale steht kurz vor der Pensionierung, doch auf seiner Abschiedsfeier kündigt er an, dass er erst noch einen zehn Jahre zurückliegenden Mordfall aufklären möchte. Das Opfer damals: Bezirksanwalt Lowell Dixon, der obskuren Immobiliengeschäften nachspürte. An den Immobiliengeschäften war seinerzeit auch Seth beteiligt; ihn und seine ehemaligen Kumpels will Kale nun mit einer raffinierten Einschüchterungsmethode zum Geständnis zwingen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH