SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 9
Folge 9: Eine Bombe an Bord

46 Min.Ab 6

Jessica soll für eine Fernsehshow interviewt werden. Schnell bemerkt sie, dass der Moderator Kevin Keats verfolgt wird. Kevins Assistentin Paule erklärt Jessica, dass Kevin seit Längerem an einer Enthüllungsstory über einen Drogendealer arbeitet. Um die Gangster einzuschüchtern, täuscht Kevin eine Explosion an Bord eines Bootes vor. Als wenig später eine Leiche gefunden wird, ist das Ermittlungsteam jedoch irritiert ...

