Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Jessica im Wahlkampf
45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Die Senatskandidatin Kathleen Lane, eine Freundin Jessicas, führt ein Fernseh-Streitgespräch mit ihrem Wahlkampfgegner. Kathleens Wahlkampfleiter Bud Johnson gerät in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, als intime Fotos von ihm in den Nachrichten veröffentlicht werden. Ihm wird eine Affäre mit einer verheirateten Frau unterstellt. Wenig später wird Johnson tot aufgefunden. Jessica glaubt nicht an einen Selbstmord und macht sich auf die Suche nach dem Mörder ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH