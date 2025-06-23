Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Jessica und die Bombe
46 Min.Folge vom 23.06.2025Ab 12
Jessicas Krimigeschichten sollen für eine Serie verfilmt werden. Doch schon bald merkt sie, dass am Set der Serie nicht alles so rosig läuft, denn die Hauptdarsteller sind kurz davor auszusteigen, und auch zwischen den Produzenten Avery und Sid kommt es zu Spannungen. Als Sid bei einer Explosion ums Leben kommt, will Jessica der Sache auf den Grund gehen. Sie nimmt den Job als Drehbuchautorin an, um am Set ungestört auf Mörderjagd gehen zu können.
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH