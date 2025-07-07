Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schriftstellerin Jessica Fletcher lernt das Ehepaar Ralph und Vivian Proctor kennen. Während Karrierefrau Vivian für den Unterhalt der Familie sorgt, kümmert sich Ralph zu Hause um die Kinder. Bei einer Veranstaltung in New York lernt Jessica Miles Austin kennen. Sie ist mehr als erstaunt, als ihr Vivian als seine Ehefrau vorgestellt wird. Als der Frauenheld und Spieler Eric Bowman tot aufgefunden wird, gerät zunächst Vivian Proctor ins Visier der Ermittler.

