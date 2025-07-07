Mord ist ihr Hobby
Folge 10: Die Karrierefrau
46 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 6
Die Schriftstellerin Jessica Fletcher lernt das Ehepaar Ralph und Vivian Proctor kennen. Während Karrierefrau Vivian für den Unterhalt der Familie sorgt, kümmert sich Ralph zu Hause um die Kinder. Bei einer Veranstaltung in New York lernt Jessica Miles Austin kennen. Sie ist mehr als erstaunt, als ihr Vivian als seine Ehefrau vorgestellt wird. Als der Frauenheld und Spieler Eric Bowman tot aufgefunden wird, gerät zunächst Vivian Proctor ins Visier der Ermittler.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH