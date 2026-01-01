Spieglein, Spieglein, an der Wand (2)Jetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Spieglein, Spieglein, an der Wand (2)
47 Min.Ab 12
Die Schriftstellerin Jessica Fletcher ist eine erfolgreiche Kriminalroman-Autorin, doch damit nicht genug. Auch in ihrer Freizeit ist sie den Mördern auf der Spur, um knifflige - und zum Teil lebensgefährliche - Kriminalfälle zu lösen. Ihr grandioser Spürsinn führt sie immer ans Ziel.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH