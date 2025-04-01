Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3
46 Min.Ab 12

Mort Metzger wird der neue Sheriff von Cabot Cove. Als eines Tages der allseits beliebte Morris Penroy tot im Garten der Schwestern Lillian und Helen Appletree aufgefunden wird, ist Metzger davon überzeugt, dass die beiden alten Damen für den Mord verantwortlich sind. Ein paar Tage später wird eine weitere Leiche im Garten der Schwestern gefunden - Jessica beginnt mit ihren Ermittlungen.

