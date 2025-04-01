Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Drama in der Wall Street

SAT.1 GOLD
Staffel 6
Folge 14
Drama in der Wall Street

Mord ist ihr Hobby

Folge 14: Drama in der Wall Street

46 Min.
Ab 12

Jessica hat einen Termin bei dem Vermögensberater Philip Royce. Als dieser zum verabredeten Zeitpunkt nicht auftaucht, wird sie skeptisch. Die Polizei findet Philip schließlich erschlagen in seiner Wohnung. Steckt sein Partner Jerome Ashcroft hinter dem Mord? Philip hatte geplant, die Anteile der Firma zu verkaufen, anstatt Jeromes Tochter zu heiraten. Jessica hilft der Polizei nur zu gerne bei den Ermittlungen.

