SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 4vom 16.07.2025
46 Min.Folge vom 16.07.2025Ab 12

Jessica hat in ein Bauprojekt in Palm Springs investiert. Als der millionenschwere Bauunternehmer Clark Randall ermordet aufgefunden wird, stellt sich heraus, dass von seinen Millionen nur 312 Dollar übrig sind. Jessica ist entsetzt. Wenig später wird auch noch die Tatverdächtige, Randalls Witwe Marian, tot aufgefunden. Alles deutet auf einen Selbstmord hin, doch Jessica will das nicht glauben und macht sich auf die Suche nach dem wahren Mörder.

SAT.1 GOLD
