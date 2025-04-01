Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Der geheimnisvolle Spencer Prinz

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 15
Der geheimnisvolle Spencer Prinz

Der geheimnisvolle Spencer PrinzJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 15: Der geheimnisvolle Spencer Prinz

45 Min.Ab 12

Jessica besucht ihre alte Freundin Edna Hayes, eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Überraschend erfährt Edna, dass sie zwei Millionen Dollar Steuern nachzahlen muss - dabei ist sie sicher, dass sie den Betrag bereits gezahlt hat! Irgendetwas muss in der Buchhaltung schief gelaufen sein. Bei Nachforschungen fällt häufiger der Name des Steuerberaters Spencer Prinz, den allerdings noch nie jemand gesehen hat. Dann wird Ednas Ex-Mann umgebracht, und Jessica beginnt zu recherchieren.

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
