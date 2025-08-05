Ein Hengst für gewisse StundenJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Ein Hengst für gewisse Stunden
45 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12
Jessica ist mit Harry McGraw auf einem Pferderennen in Kentucky. Dort trifft sie auf ihren Bekannten Lamar Morgan, den Besitzer einer Vollblutzucht. Morgan lebt mit seiner Tochter Christine zusammen. Deren Verlobter ist der Sohn des Gestüt-Besitzers Randolph Sterling. Weil einer von Sterlings Hengsten eine Stute von Morgan gedeckt hat, liegen die beiden im argen Clinch. Wenig später ist Sterling tot. Der Verdacht fällt auf Morgan, doch Jessica hat eine ganz andere Vermutung ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH