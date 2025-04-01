Mord ist ihr Hobby
Folge 22: Die Jagd nach dem Manuskript
45 Min.Ab 12
Jessica wird von einem befreundeten Autor gebeten, seinen neuen Kriminalroman zu rezensieren. Als Nick kurz darauf vor ihrer Tür steht, um das Manuskript zurückzufordern, kommt Jessica die Sache spanisch vor. Schnell merkt sie, dass etwas nicht stimmt: Tatsächlich handelt es sich bei dem Roman nicht um Fiktion, sondern um eine wahre Geschichte - und deren Protagonisten setzen alles daran, nicht entlarvt zu werden ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH