Mord ist ihr Hobby

Das Wespennest

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 7vom 31.07.2025
Folge 7: Das Wespennest

46 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12

Jessica ist erstaunt zu hören, dass ihr früherer Verleger Preston Giles auf Bewährung entlassen wurde. Giles saß wegen Mordes hinter Gittern. Jetzt ist er auf Drängen des jungen Verlegers Ross McKay wieder bei seiner alten Firma. Er hat den Auftrag, Jessica zurückzugewinnen, doch die Erfolgsautorin ist verhalten. Doch dann wird Martin Bergman ermordet, der im Aufsichtsrat des Verlages sitzt. Giles wird der Tat beschuldigt ...

