Mord ist ihr Hobby
Folge 1: Gefährliches New York
45 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 6
Jessica hat einen Lehrauftrag in New York angenommen und bezieht eine kleine Wohnung. Einen Tag vor ihrer Ankunft wird ihr Vormieter ermordet aufgefunden. Als dann auch noch Jessicas Wohnung durchwühlt wird, sieht sie darin einen Zusammenhang. Bei Recherchen entdeckt sie, dass sowohl die Ehefrau, als auch der Bruder des Toten ein Mordmotiv gehabt haben. Und dann kommt auch noch Seth als Verstärkung, um den Mord aufzuklären ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH