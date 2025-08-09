Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Gefährliches New York

SAT.1 GOLDStaffel 8Folge 1vom 09.08.2025
Gefährliches New York

Gefährliches New YorkJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 1: Gefährliches New York

45 Min.Folge vom 09.08.2025Ab 6

Jessica hat einen Lehrauftrag in New York angenommen und bezieht eine kleine Wohnung. Einen Tag vor ihrer Ankunft wird ihr Vormieter ermordet aufgefunden. Als dann auch noch Jessicas Wohnung durchwühlt wird, sieht sie darin einen Zusammenhang. Bei Recherchen entdeckt sie, dass sowohl die Ehefrau, als auch der Bruder des Toten ein Mordmotiv gehabt haben. Und dann kommt auch noch Seth als Verstärkung, um den Mord aufzuklären ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen