Mord ist ihr Hobby

Ein Hundert Jahre alter Fluch

SAT.1 GOLD Staffel 8 Folge 11
Ein Hundert Jahre alter Fluch

Ein Hundert Jahre alter FluchJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 11: Ein Hundert Jahre alter Fluch

44 Min. Ab 6

Geoffrey und Claudia wollen gemeinsam mit ihrer Ballett-Truppe das Stück "Danse Diabolique" aufführen. Jahrelang war das Stück verboten, denn angeblich ist es verflucht. Bereits bei der Generalprobe stürzt die Kulissenwand ein, doch zum Glück wird niemand verletzt. Doch bei der Aufführung kommt es dann tatsächlich zum Unglück: Hauptdarstellerin Lilly stirbt auf der Bühne. Jessica Fletcher beginnt sofort mit ihren Ermittlungen.

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
