Mord ist ihr Hobby
Folge 8: Falsches Spiel
44 Min.Ab 12
Jessica besucht eine Buchmesse in Las Vegas und trifft bei dieser Gelegenheit auch Susan Hartley, die Tochter ihres Verlegers Ted. Susan lebt mit ihrem Freund Eddie zusammen. Vom Sicherheitschef des Hotels erfährt Jessica, dass Eddie, der im Casino als Kartengeber arbeitet, die Spielbank betrügt. Kurz darauf wird er überführt und entgeht nur knapp einer Verhaftung. Als der Manager des Hotelcasinos ermordet wird, fällt der Verdacht sofort auf Eddie ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
