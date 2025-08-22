Mord ist ihr Hobby
Folge 2: Familiengeheimnis
Folge vom 22.08.2025
Ein ehemaliger Schüler von Jessica Fletcher, Randall Sloan, ist nach Cabot Cove gekommen, um einem Fall nachzugehen, der vor 30 Jahren Schlagzeilen machte. Damals wurde Owen Cooper bei einem Jagdunfall von seiner Geliebten Margaret versehentlich erschossen. Einige Monate später starb diese in einer Nervenklinik. Randall will unbedingt herausfinden, was damals wirklich geschah. Kurz darauf wird er in einer Bibliothek erschlagen aufgefunden ...
