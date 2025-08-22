Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Familiengeheimnis

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 2vom 22.08.2025
Familiengeheimnis

FamiliengeheimnisJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 2: Familiengeheimnis

44 Min.Folge vom 22.08.2025Ab 6

Ein ehemaliger Schüler von Jessica Fletcher, Randall Sloan, ist nach Cabot Cove gekommen, um einem Fall nachzugehen, der vor 30 Jahren Schlagzeilen machte. Damals wurde Owen Cooper bei einem Jagdunfall von seiner Geliebten Margaret versehentlich erschossen. Einige Monate später starb diese in einer Nervenklinik. Randall will unbedingt herausfinden, was damals wirklich geschah. Kurz darauf wird er in einer Bibliothek erschlagen aufgefunden ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen