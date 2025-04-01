Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Blutrote Lache
46 Min.Ab 6
Paula Raynor, eine Computerexpertin, wird nach einem Autounfall bewusstlos in ein Krankenhaus in New York gebracht. Da sie Jessica Fletchers Telefonnummer bei sich hat, wird Jessica gebeten, die Patientin zu identifizieren. Als Paula das Bewusstsein wieder erlangt, erzählt sie, dass sie ihren Freund John Bondy blutüberströmt in dessen Wagen gesehen hat. Nachdem Paula in ihrem Krankenzimmer bedroht wird, macht sich Jessica auf die Suche nach Johns Mörder ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH