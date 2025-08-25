Mord ist ihr Hobby
Folge 6: Die Schatzsuche
46 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 6
Jessica besucht ihre Freundin Susan in New Mexiko, die dort in zweiter Ehe mit Max Teller, dem Eigentümer einer ehemaligen Silbergräberstadt und jetzigen Touristenattraktion, verheiratet ist. Zweimal am Tag ist Silverville Schauplatz eines Postkutschenraubes, der Anfang des 20. Jahrhunderts dort verübt wurde. Dann wird Max ermordet in seinem Büro aufgefunden - und Jessicas Spürsinn ist gefragt ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH