Mord ist ihr Hobby
Folge 11: In letzter Minute
45 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
In St. Petersburg wird während einer internationalen Buchmesse ein wertvolles Kunstwerk gestohlen. Der russische Detektiv Sergei Nemiroff landet im Rahmen seiner Recherchen in Miami, wo die Ausstellung ebenfalls Station macht. Jessica stellt dort ihren neuen Roman vor und wird schon bald in den Fall verwickelt. Nemiroff zufolge soll der Bruder von Marcie, einer Freundin Jessicas, für den Diebstahl verantwortlich sein. Wenig später gibt es einen Toten ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
