Mord ist ihr Hobby

Doppelter Tod

SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 15
Doppelter Tod

Mord ist ihr Hobby

Folge 15: Doppelter Tod

45 Min.Ab 12

Max Franklin, Chef eines Chemiekonzerns, kommt bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Jessica hilft Liz, einer Angestellten des Konzerns, bei der Veröffentlichung eines Buchs. Liz weiht Jessica nach und nach in die Machenschaften der Firma ein, bis sich herausstellt, dass Max Franklin seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Der Wissenschaftler hält sich weiterhin versteckt, da er sich bedroht fühlt. Als er schließlich tatsächlich ermordet wird, ist Jessicas Spürsinn gefragt ...

