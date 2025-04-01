Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Der bärtige Fremde

SAT.1 GOLD
Staffel 11
Folge 20
Der bärtige Fremde

45 Min.
Ab 12

Jessica ist in Irland, um ihren Freund Tom Dempsey und dessen Frau Kate zu besuchen. Die beiden sind von den USA nach Irland ausgewandert und verdienen ihr Geld mit Lachsfang. Als ein Konsortium beginnt, in der Gegend nach Gold zu suchen, fürchtet Tom um die Natur des Tals. Bald gibt es einen Toten - unter Tatverdacht steht ein geheimnisvoller bärtiger Mann, der erst kürzlich im Tal aufgetaucht ist. Doch Jessica folgt einer anderen Spur ...

SAT.1 GOLD
