Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Alles für den World Cup
44 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
In Cabot Cove findet eine wichtige Segelregatta statt, bei der Ned Larkin und Kyle Kimball als Favoriten gelten. Kurz vor dem Start wird Larkin niedergeschlagen - anstatt seiner nimmt seine Tochter Anne an dem Wettbewerb teil. Diese gewinnt die Vorentscheidung, was Kyle Kimball ganz und gar nicht passt. Als Kimball tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht sofort auf Anne. Hat sie ihren Konkurrenten tatsächlich aus dem Weg geräumt? Jessica hat da ihre Zweifel ...
Mord ist ihr Hobby
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
