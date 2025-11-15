Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord unter Palmen

Trailer: "Mord unter Palmen" ab 21.11. neu bei Kabel Eins

Kabel EinsStaffel 1Folge 1
Trailer: "Mord unter Palmen" ab 21.11. neu bei Kabel Eins

Trailer: "Mord unter Palmen" ab 21.11. neu bei Kabel EinsJetzt kostenlos streamen

Mord unter Palmen

Folge 1: Trailer: "Mord unter Palmen" ab 21.11. neu bei Kabel Eins

1 Min.Ab 12

Ab 21.11., 20:15 Uhr, neu bei Kabel Eins: Egal ob in Thailand, auf Mallorca oder unter der türkischen Sonne - dort, wo es am schönsten ist, gibt es Verbrechen, bei denen deutsche Urlauber, Auswanderer oder Geschäftsreisende ums Leben kommen. In "Mord unter Palmen" erzählen Ermittler, Strafverfolger und Reporter weltweit von ihren spannenden Fällen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord unter Palmen
Kabel Eins
Mord unter Palmen

Mord unter Palmen

Alle 1 Staffeln und Folgen