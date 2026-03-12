Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mordufer

Mordufer (2/4): Kurzes Glück

ORF2Staffel 1Folge 3vom 12.03.2026
Mordufer (2/4): Kurzes Glück

Mordufer (2/4): Kurzes GlückJetzt kostenlos streamen

Mordufer

Folge 3: Mordufer (2/4): Kurzes Glück

59 Min.Folge vom 12.03.2026

Ein Lottogewinner verschwindet – bis ein Fass im Bodensee eine mörderische Wahrheit enthüllt. Taucher finden am Grund des Bodensees ein illegal entsorgtes Fass mit der Leiche des Kleinkriminellen und frischgebackenen Lottomillionärs Charly Lobinger. Sein Verschwinden nach dem Gewinn gibt Rätsel auf. Von Ex-Freundin Mona erfahren Doro und Chiara, dass Charlys Stiefvater Peter Schreiner ihn einst im Streit hinausgeworfen hat – ein starkes Motiv, das die Ermittlungen zuspitzt. Besetzung: Franziska Weisz (Doro Beitinger) Maria Wördemann (Chiara Locatelli) Marlene Markt (Mona Reichel) Lucas Prisor (Florian Jäger) Paul Ahrens (Nico Arnold) Ronald Kukulies (Gregor Eisen) Ralf Bauer (Stefan Schlegel) Michael A. Grimm (Peter Schreiner) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Regine Bielefeldt Kamera: Constantin Campean Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Bildquelle: ORF/ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mordufer
ORF2
Mordufer

Mordufer

Alle 1 Staffeln und Folgen