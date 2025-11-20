Manousakis' doppeltes Risiko: Amphibien-Abenteuer und Helikopter-HoffnungenJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 6: Manousakis' doppeltes Risiko: Amphibien-Abenteuer und Helikopter-Hoffnungen
90 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Michael Manousakis steht vor einer Herausforderung: Eine LARC-15, ein amphibisches Militärfahrzeug, muss für einen Sammler fahrbereit gemacht werden. Nach Problemen bei der Rhein-Überführung kämpft er nun, das 70 Jahre alte Gefährt wieder flott zu bekommen. Gleichzeitig winkt ein Mega-Deal in Thailand: Über 100 Helikopter stehen zum Verkauf. Kann Michael trotz des bedenklichen Zustands der Maschinen ein lukratives Geschäft machen und Europas größter Helikopterhändler werden?
