Carla gelingt der Führerschein-Coup: Michael Manousakis fällt aus allen WolkenJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 5: Carla gelingt der Führerschein-Coup: Michael Manousakis fällt aus allen Wolken
88 Min.Folge vom 14.05.2026Ab 12
Während Michael Manousakis und der Großteil der Crew nach der gescheiterten Flugzeug-Mission aus den Staaten zurückkehren, kämpfen sich Timmi, Richie und Peter mit einem frisch erworbenen Schulbus quer durchs Land bis an die Ostküste. In Deutschland wartet bereits der nächste Auftrag: Die Wiederherstellung eines beim Ahrtal-Hochwasser zerstörten Chevrolet-Pickups wird für Michael zur emotionalen Zeitreise ...
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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: spin tv special interest GmbH & © Season 4: Kabel Eins