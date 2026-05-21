Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Hart verhandelt, schwer geladen: Ersatzteiljagd in Arizona und ein Monster‑Heli

Kabel EinsStaffel 4Folge 6vom 21.05.2026
Hart verhandelt, schwer geladen: Ersatzteiljagd in Arizona und ein Monster‑Heli

Hart verhandelt, schwer geladen: Ersatzteiljagd in Arizona und ein Monster‑HeliJetzt kostenlos streamen

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Folge 6: Hart verhandelt, schwer geladen: Ersatzteiljagd in Arizona und ein Monster‑Heli

88 Min.Folge vom 21.05.2026Ab 12

Julie und Rosi jagen in Arizona nach seltenen Ersatzteilen für einen legendären K30 und bringen mit ihrer Verhandlungsstrategie selbst abgebrühte Schrotthändler ins Schwitzen. Michael Manousakis steht vor einer anderen Herausforderung: Er hat einen Bell-Helikopter gekauft, dessen Maße jeden Standard-Tieflader sprengen. Mit einer Eigenbau-Lösung will er das Problem meistern. Auf dem Hof wartet derweil ein Dragster aus den Siebzigern mit fast 600 PS.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Kabel Eins
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Morlock Motors - Big Deals im Westerwald

Alle 4 Staffeln und Folgen