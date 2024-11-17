Höhenflüge und Herausforderungen: Michaels Traum vom EurofighterJetzt kostenlos streamen
Folge 10: Höhenflüge und Herausforderungen: Michaels Traum vom Eurofighter
27 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12
Heute hebt er ab - Michaels Traum wird wahr. Der Traum mit dem Eurofighter in die Luft zu gehen. Doch bevor es in den Himmel geht, stellen sich dem großen Griechen noch ganz irdische Hürden in den Weg...
Genre:Dokumentation, Auto, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
