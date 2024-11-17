Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer in Indonesien: Zwei-Meter-Mann-Michael beeindruckt die Einheimischen

Kabel EinsStaffel 1Folge 9vom 17.11.2024
26 Min.Folge vom 17.11.2024Ab 12

Heute ist Indonesien das Ziel. Der Big Deal entpuppt sich als eine kulturelle Erfahrung der ganz besonderen Art. Insbesondere Julie ist beindruckt von Land und den Leuten, denn neben Motoren und Technik faszinieren sie Menschen und Traditionen. Nicht minder beindruckt sind allerdings auch die Einheimischen von einem zwei-Meter-Mann mit langer Nase...

Kabel Eins
