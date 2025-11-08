Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 08.11.2025
30 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Sarah Sklash und April Brown haben sich vorgenommen, ein altes Motel in eine luxuriöse Unterkunft zu verwandeln. Das Objekt im kanadischen Sauble Beach befindet sich in katastrophalem Zustand. Die beiden Freundinnen haben für die Renovierung nur fünf Monate Zeit und müssen sich nun überlegen, wie sie Chaos, Schimmel und alte Möbel beseitigen können.

sixx

