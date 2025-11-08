Staffel 1Folge 1vom 08.11.2025
Im Motel ist es doch am schönstenJetzt kostenlos streamen
Motel Makeover
Folge 1: Im Motel ist es doch am schönsten
30 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6
Sarah Sklash und April Brown haben sich vorgenommen, ein altes Motel in eine luxuriöse Unterkunft zu verwandeln. Das Objekt im kanadischen Sauble Beach befindet sich in katastrophalem Zustand. Die beiden Freundinnen haben für die Renovierung nur fünf Monate Zeit und müssen sich nun überlegen, wie sie Chaos, Schimmel und alte Möbel beseitigen können.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Motel Makeover
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.