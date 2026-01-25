Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Motel Makeover

Nur gute Vibes

sixxStaffel 1Folge 2vom 01.02.2026
Nur gute Vibes

Nur gute VibesJetzt kostenlos streamen

Motel Makeover

Folge 2: Nur gute Vibes

28 Min.Folge vom 01.02.2026Ab 6

Sarah Sklash und April Brown haben nur fünf Monate Zeit, um aus einem alten Motel in Sauble Beach etwas Einzigartiges zu zaubern. Zusammen mit einem Bauunternehmer begutachten sie die Immobilie und entwickeln einen Plan für die nächsten Wochen. Zunächst wollen sie ein Zimmer renovieren, das als Prototyp für das restliche Motel dienen soll. Wird der Plan funktionieren?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Motel Makeover
sixx
Motel Makeover

Motel Makeover

Alle 1 Staffeln und Folgen