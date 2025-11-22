Staffel 1Folge 5vom 22.11.2025
Folge 5: Bei Wind und Wetter
28 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6
Die Freude des Teams ist groß, da das Eröffnungswochenende bereits vollständig ausgebucht ist. Jetzt müssen Sarah und April sicherstellen, dass bis dahin alles nach Plan verläuft, denn es bleiben nur noch sechs Wochen Zeit. Als nächstes wird die Terrasse des Motels umgestaltet. Allerdings ist der Bauunternehmer skeptisch und benötigt dringend zusätzliche Hilfe.
Genre:Reality, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Copyrights:© BOAT ROCKER RIGHTS, Inc.