sixxStaffel 1Folge 6vom 22.11.2025
Opening Weekend

Folge 6: Opening Weekend

27 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6

Die Zeit vergeht schnell und es sind nur noch zehn Tage bis zum Eröffnungswochenende, an dem das Motel komplett fertig sein muss. Wegen der Pandemie herrscht Materialmangel und der Zaun für den Pool kann nicht weitergebaut werden. Auch die restlichen Räume befinden sich noch im Umbau. Werden Sarah und April es schaffen, das Motel rechtzeitig zu eröffnen?

