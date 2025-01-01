Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1
Folge 1: Gelebte Oldtimerträume - Florida I

29 Min.Ab 6

Italienische Sportwagen gelten nicht zu Unrecht als Krone dieser Fahrzeugklasse. Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo - kennt praktisch jeder. Aber Iso Rivolta? Die Marke ist verschwunden, aber unter Auto-Enthusiasten lebt die Legende weiter. Im Sarasota Classic Car Museum, Florida finden sich gleich mehrere mit amerikanischen Corvette V8-Motoren ausgerüstete Rivoltas aus der Feder des legendären intalienischen Designers und Tillmann wird vom Rivolta-Enkel Renzo zu einer Ausfahrt im wunderbaren Grifo GT eingeladen. Nicht weit vom Museum entfernt bauen die Rivoltas Enkel heute wieder Traum-Fahrzeuge - allerdings fürs Wasser.

