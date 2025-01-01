Zum Inhalt springenBarrierefrei
MotorStories

Gelebte Oldtimer Träume - Kalifornien

Staffel 1Folge 2
Gelebte Oldtimer Träume - Kalifornien

Folge 2: Gelebte Oldtimer Träume - Kalifornien

27 Min.Ab 6

Auf seiner Reise durch die USA macht Tillmann Miritz mit seinem Mercedes Cabriolet 280 SE 3.5 einen letzten Halt im Orange County, Kalifornien. Vor seiner Heimreise lässt er im Mercedes-Benz Classic Center sein 45 Jahre altes und aufwändig restauriertes Cabrio überprüfen. Während des Checks zeigt ihm Constantin von Kageneck zudem die Raritäten der Mercedes-Sammlung wie den 300 SL und den SL 500.

