MotorStories
Folge 3: Motorrad - Roadtrip LA
27 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 6
Kaum etwas inspiriert Ola Stenegard, Chef-Designer BMW Motorrad, so sehr wie seine Trips durch Kalifornien. Auf einem kreativen Streifzug durch Los Angeles trifft er auf weltbekannte Motorrad-Helden wie Designer Roland Sands oder die Customizer Michael 'Wooley' Woolaway und Alan Stulberg. Porsche-Punk Magnus Walker entdeckt bei der Begegnung mit den Bikern seine Bewunderung für Custom Bikes.
Genre:Autorennen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MV International GmbH