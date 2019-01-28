Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 28.01.2019: Das Komplettpaket
21 Min.Folge vom 28.01.2019
Nachdem sie in den USA von einem Bundesstaat zum nächsten gezogen sind, beschließt ein outdoor-begeistertes Ehepaar, sich in einem Skiresort in den Rocky Mountains niederzulassen. Das Städtchen Whitefish in Montana wurde einst von Pelzhändlern gegründet und hat seine Einwohnerzahl - seit Erschließung des Wintersportgebiets - mehr als verdoppelt. Es bietet spektakuläre Ausblicke auf den Glacier Nationalpark und über 100 Pisten aller Schwierigkeitsgrade. Hier kann ihr kleiner Sohn inmitten unberührter Bergwelt und sauberer Luft aufwachsen. Nun sucht das Paar nach einem Haus mit offenem Grundriss, geräumiger Küche und großem Garten, das ins Budget passt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.