Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 29.01.2019: Texaner im Schnee
20 Min.Folge vom 29.01.2019
Seit Tochter Ashton aus dem Haus ist, wollen Michelle und Nathan ihre Heimat Texas verlassen und die staubige Sommerhitze in Tyler gegen die klare Gebirgsluft von Breckenridge in Colorado eintauschen. Der Ort inmitten der Rocky Mountains ist von Skigebieten umrahmt und bietet herrliche Ausblicke. Neben Wintersport gibt es hier gute Möglichkeiten zum Mountainbiken, Kajakfahren und Fischen, außerdem viele Restaurants und ein abwechslungsreiches Nachtleben. Die Wunschimmobilie des Paares ist hell und sonnig mit vier Schlafzimmern. Außerdem soll sie nahe an der Stadt und den Pisten liegen. Mit ihrem Budget von einer Million Dollar haben sie große Auswahl.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.