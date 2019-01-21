Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 21.01.2019: So weit das Auge reicht
21 Min.Folge vom 21.01.2019
Kathleen und Carey sind frisch verheiratet und suchen nun den perfekten Ort, um sich niederzulassen. Ihre Wahl fällt auf Park City in Utah, das herrlich am Rande der Rocky Mountains liegt. Die beiden Outdoor-Fans sind begeisterte Sportler. Im Sommer lieben sie Wakeboarden, Kitesurfen und Wandern, im Winter Skifahren. Deshalb ist der wichtigste Aspekt für ihr neues Eigenheim, dass es in unmittelbarer Nähe von Seen, Skipisten und Wanderwegen liegt. Außerdem soll es viel Platz für ihre beiden Schäferhunde bieten, schöne Ausblicke und ein außergewöhnliches Design haben. Ob das Paar mit seinem Budget von 325.000 Dollar etwas Passendes findet?
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.