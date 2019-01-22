Mountain Life - Traumhaus gesucht
Folge vom 22.01.2019: Abenteuer Idaho
20 Min.Folge vom 22.01.2019
Los Angeles war jahrelang Cory und Kathryn Chalmers Heimatstadt, doch inzwischen haben die beiden genug von der kalifornischen Metropole und wollen Lärm, Stress und Verkehrsstau gegen wildromantische Bergwelt und frische Luft tauschen. Sun Valley in Idaho ist das Ziel ihrer Träume. Hier haben sie im Bald Mountain-Gebiet hervorragende Alpinsportmöglichkeiten, außerdem ist die Gegend ideal zum Bergsteigen, Radfahren und Reiten. Das Traumhaus der Chalmers sollte ausreichend Platz für ihre Tiere und einen schönen Panoramablick bieten, möglichst nahe an Wanderwegen und Skipisten liegen und ihre Budgetgrenze von 500.000 Dollar nicht überschreiten.
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Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.